Glorie, propagandă și tortură: Ce s-a întâmplat cu Satul Olimpic Berlin 1936

În vara anului 1936, lumea privea cu fascinație spre Jocurile Olimpice de la Berlin 1936. Stadionul era plin, steagurile fluturau, iar Germania nazistă se prezenta ca o națiune modernă, puternică și unită. Dincolo de fastul transmis în ziare și pe ecrane experimentale de televiziune, la marginea Berlinului se năștea însă un loc cu un destin mult mai sumbru: Satul Olimpic, astăzi unul dintre cele mai tulburătoare spații abandonate din Europa.

Olimpiada ca spectacol politic

Atribuirea Jocurilor Berlinului, decisă în 1931, urmărea reintegrarea Germaniei în comunitatea internațională după Primul Război Mondial. Când Adolf Hitler a ajuns la putere în 1933, evenimentul s-a transformat rapid într-o uriașă platformă de propagandă. Sportul, arhitectura și simbolurile au fost puse în slujba ideologiei naziste și a mitului „rasei ariene”.

Această construcție ideologică s-a fisurat sub pașii unui atlet afro-american: Jesse Owens, care a câștigat patru medalii de aur, devenind eroul neoficial al Jocurilor și contrazicând, în văzul întregii lumi, dogmele rasiale ale regimului.

Satul Olimpic: lux, disciplină și control

La 14 kilometri vest de Olympiastadion, pe un teren de peste 55 de hectare aparținând Wehrmachtului, a fost construit Satul Olimpic între 1934 și 1936. Conceput să găzduiască aproape 5.000 de sportivi bărbați din circa 50 de țări, complexul era format din 136 de bungalouri, un lac artificial, cantine uriașe, saună, teatru și clădiri administrative.

Totul era nou, ordonat și surprinzător de confortabil. Atleții au lăudat condițiile, chiar dacă prezența militară constantă și propaganda agresivă erau imposibil de ignorat. Femeile sportive nu aveau acces aici; ele erau cazate separat, în zona Reichssportfeld, lângă stadion.

Aici a filmat și Leni Riefenstahl scenele de antrenament pentru documentarul „Olympia – Fest der Schönheit”, imagini care aveau să devină emblematice pentru estetica nazistă.

Din sat olimpic, în școală militară

Satul Olimpic, sau Olympisches Dorf, situat la Elstal, la circa 14 km vest de stadionul principal, reprezenta una dintre cele mai inovatoare părți ale infrastructurii olimpice. Conceput și construit între 1934 și 1936 de arhitecți și ofițeri militari germani, complexul era destinat nu doar locuirii sportivilor, ci și unei imagini de ordine, prosperitate și ospitalitate — chiar dacă dincolo de aceasta se afla întotdeauna realitatea ideologiei naziste.

După închiderea Jocurilor, în august 1936, iluzia olimpică s-a risipit rapid. Satul a fost renovat și predat Wehrmachtului, așa cum fusese planificat încă de la început. Clădirile au devenit Școala de Infanterie Döberitz, cantina sportivilor a fost transformată în spital, iar viața militară a luat locul entuziasmului sportiv.

Tragedia personală a directorului satului, Wolfgang Fürstner, reflectă cruzimea regimului: declarat „evreu” conform legilor rasiale, exclus din armată și umilit, acesta s-a sinucis la doar câteva zile după Olimpiadă. Moartea sa a fost mușamalizată de autorități.

Așa cum dezvăluie rapoartele fotografilor urbani și relatările istorice, satul olimpic a trecut prin numeroase transformări dramatice: de la spital și academie militară germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, până la preluarea și utilizarea lui de către forțele sovietice după 1945.

Continuarea pe turismistoric