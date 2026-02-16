Dispariția Ordinului Templierilor – ascensiune, cădere și moștenire

Ordinul Templului s-a născut într-un context de intens fervor cruciat. După cucerirea Ierusalimului în 1099, mii de pelerini creștini au început să călătorească spre Țara Sfântă. Drumul era periculos: bande de tâlhari și ostilitatea din teritoriile musulmane făceau ca mulți să nu ajungă niciodată la destinație. În 1119, Hugo de Payens și alți opt cavaleri francezi i-au propus regelui Balduin al II-lea al Ierusalimului să asigure protecția pelerinilor. Ca sediu, au primit o parte din vechiul complex al Templului lui Solomon, de unde și denumirea ordinului: Militia Templi.

Legitimizarea și expansiunea

În 1129, la Conciliul de la Troyes, sub patronajul lui Bernard de Clairvaux, templierii au primit aprobarea oficială a Bisericii și o regulă proprie. Bernard a devenit principalul lor susținător, argumentând în De laude novae militiae că acești cavaleri nu erau simpli soldați, ci călugări-războinici aflați în slujba lui Dumnezeu.

Succesul a fost rapid. Donațiile au curs din toate colțurile Europei: pământuri, sate, castele, biserici, mori, turme. Rețeaua templieră s-a extins din Scoția până în Țara Sfântă, organizată ierarhic în comanderii locale, provincii regionale și un Mare Maestru în frunte. Bogăția acumulată i-a transformat în bancherii regilor și ai papilor. Finanțau cruciade, acordau împrumuturi monarhilor și ofereau servicii de depozit și transfer pentru pelerini. Regii Franței și Aragonului apelau la ei ca la instituții financiare de încredere.

Pe plan militar, disciplina lor era legendară. Luptau în prima linie, în escadroane de cavalerie grea. Au participat la bătălii precum Montgisard (1177) și La Forbie (1244), înfruntând armate superioare numeric. Deși au suferit înfrângeri majore – în special la Hattin (1187) – reputația lor de războinici redutabili a rămas intactă. Timp de aproape două secole au reprezentat coloana vertebrală a statelor cruciate.

Totuși, puterea lor crescândă a generat suspiciuni. Depinzând direct de papă, nu răspundeau niciunui rege sau senior feudal. Averea instituțională – deși membrii depuneau vot de sărăcie individuală – îi transforma într-un veritabil „stat în stat”.

Declinul după pierderea Țării Sfinte

După căderea Acrei în 1291, templierii s-au retras în Cipru. Planurile unei noi cruciade au rămas fără resurse și fără sprijin entuziast în Europa. Ordinul, născut ca o miliție sacră, s-a transformat treptat într-o structură predominant economică și administrativă. Rețeaua de comanderii genera venituri și împrumuturi, însă nu mai exista un front clar de luptă.

În Franța, regele Filip al IV-lea cel Frumos, îndatorat grav după conflictele cu Anglia și Flandra, avea printre creditori chiar Ordinul Templului. Înainte de confruntare, a propus fuziunea cu Ordinul Ospitalierilor. Marele Maestru Jacques de Molay a refuzat categoric. Gestul a fost perceput ca o sfidare.

13 octombrie 1307 – arestarea

Într-o operațiune coordonată fără precedent, Filip a ordonat arestarea simultană a tuturor templierilor din Franța. Lipsiți de o forță militară consistentă pe teritoriul francez și încrezători în protecția papală, nu au opus rezistență.

Acuzațiile au fost grave: erezie, blasfemie, idolatrie, practici obscene și venerarea unui idol numit Bafomet. Sub tortură, mulți au mărturisit. Papa Clement al V-lea, aflat la Avignon sub influență franceză, a încercat să preia controlul anchetei, dar presiunea politică a prevalat. La Conciliul de la Vienne (1311–1312), în ciuda îndoielilor unor prelati, voința regelui a dominat. Prin bula Vox in excelso (22 martie 1312), ordinul a fost oficial desființat.

Continuarea pe turismistoric.ro