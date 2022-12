De unde vine, de fapt, expresia „OK“?

Una dintre cele mai folosite expresii la nivel mondial şi, cu siguranţă, cel mai folosit ”americanism” în rândul românilor este expresia ”OK”. În Anglia şi America, ”OK” era deja o expresie răspândită în urmă cu un secol. În Europa, „OK” a intrat în rândul expresiilor uzuale după Primul Război Mondial. Românii au adopat expresia ”OK” după anii 90 şi în prezent o folosesc ca şi cum ar face parte din vocabularul fundamental al limbii române. Românii spun ”OK” atunci când vor să spună ”Da”, ” Sunt de acord” sau ”Este bine”.

Originea expresiei ”OK” a fost îndelung comentată de-a lungul anilor. Cea mai veche atestare a expresiei”OK” datează din 1839 şi invenţia este atribuită unui editor al ziarului Boston Morning Post. Se spune că inventatorul cuvântului ar fi Charles Gordon Green, un editor al ziarului din Boston care obişnuia să creeze acronime pentru cititorii săi. Green scria pe marginea articolelor sale acronime precum ”NG” (no go-nu merge”) sau ”GC”(gin cocktail). În data de 23 martie 1839, editorului a notat pe marginea unui articol legat de o dispută cu rivalii de la Providence Journal, expresia ”OK”, însemnând ”all corect” (totul corect).

O altă variantă a originii expresiei OK vine din America anului 1840 şi se leagă de cel de-al optulea preşedinte al SUA. Martin Van Buren era poreclit in timpul campaniei electorale "Old Kinderhook", cu referire la numele localităţii sale natale Kinderhook. ”Old Kinderhook”, prescurtat ”OK”, însemna omul potrivit. Prescurtarea ”OK” a apărut pe toate panourile sale electorale, ajungând în final o expresie uzuală cu sensul ” de acord”.

O altă legendă legată de originea expresiei ”OK” se leagă de numele unui inginer auto Otto Kraus. Angajat al fabricii de automobile Henry Ford, inginerul ştanţa fiecare maşină care ieşea din fabrică cu ”OK” după iniţialele sale. De aici expresia ar fi căpătat conotaţia de ”Bun”. O poveste aparte legată de originea cuvântului ”OK” vine din Marea Britanie.

Ce însemna la britanici OK

Britanicii însemnau în evidentele militare numărul morţilor cu expresii de genul "17K", adică 17 morti (17 killed). În zilele fără decese, în evindeţe era trecut ”OK”, însemnând ”0 killed”. Cifra zero s-a transformat, în timp, în litera ”0”, astfel luând naştere expresia ”OK”. Există şi o varinată germană a celebrului americănism. În Germania, OK ar fi însemnat abreviere pentru expresia ”ohne Korrektur", adica "fără corectură“.

Explicaţie sportivă

”Knock-out” este o expresie mai veche decât ”OK”, folosită în box de arbitrii care confirmă astfel o victorie prin punerea la pământ a adversarului. Răsucirea expresiei ”knock-out” ar fi dat naştere, se spune, expresiei ”OK”, devenită astăzi uzuală în rândul mai multor naţionalităţi.

Românii folosesc expresia ”OK” pentru a-şi exprima acordul, entuziasmul, pentru a încheia o conversaţie sau pentru a deschide alta, dar şi pentru a încuraja sau felicita.

Sursa: adevarul.ro

Mai multe pentru tine...