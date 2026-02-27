Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Ce au avut în comun Ernst Haeckel și Grigore Antipa?

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei

Puțini știu că marele naturalist german Ernst Haeckel a avut un rol esențial în începuturile carierei științifice ale lui Grigore Antipa.

În ziua de 16 februarie 1834 se năștea, la Potsdam, în Regatul Prusiei, Ernst Heinrich Philipp August Haeckel. Scriitor prolific și artist talentat, Haeckel a devenit una dintre cele mai puternice voci care au susținut evoluționismul în Europa. Înzestrat cu un remarcabil talent de a populariza știința, prin conferințele și lucrările sale – vândute, la vremea respectivă, în mai multe exemplare decât chiar cartea lui Darwin – el a contribuit decisiv la răspândirea ideilor evoluționiste în rândul publicului larg.

Prin formarea sa intelectuală, dar și prin temperament, Haeckel aparținea curentului Romantic. În timpul unei călătorii în Sicilia, a descoperit radiolarii (agregări de microorganisme marine), dintre care a denumit și descris pentru știință peste 150 de specii. Privite la microscop, aceste viețuitoare minuscule i-au dezvăluit naturalistului o lume a simetriei geometrice perfecte, dar și o modalitate de a-și împăca idealurile romantice cu reducționismul biologiei moderne.

Haeckel a reușit astfel să ofere ceea ce criticii înfocați ai lui Darwin căutau: o cale prin care o „posibilă” istorie a vieții să devină „chiar istoria vieții pe planeta noastră”.

În 1891, la Jena, Grigore Antipa își susține doctoratul cu o lucrare despre meduze, apreciată de profesor cu cea mai înaltă distincție – „Summa cum laude”. Haeckel a acordat această distincție doar de trei ori de-a lungul întregii sale cariere, iar unul dintre laureați a fost chiar Grigore

Foto: Arhiva MNINGA - Cărți poștale primite de Dr. Grigore Antipa de la Profesorul Ernst Haeckel

Mai multe pentru tine...
Scheletul de Deinotherium gigantissimum, prăbușit în urma cutremurului înregistrat pe 4 martie 1977 (foto: arhiva Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa)
Scheletul de Deinotherium Gigantissimum, vedeta Muzeului Antipa, grav afectat de cutremurul din 1977
Sosirea Principelui Mostenitor Ferdinand și a Principesei Maria la inaugurarea Muzeului Antipa din 24 mai 1908 (foto: Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)
115 ani de la inaugurarea sediului Muzeului Antipa
„Visul primei nopți polare”, expoziție dedicată expediției vasului Belgica
„Visul primei nopți polare”, expoziție dedicată expediției vasului Belgica
Reprezentare artistică a unui palat din Troia, din Epoca Bronzului (© Carole Raddato / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Istoria uitată a Troiei: Care a fost secretul prosperității acestui oraș din Epoca Bronzului?
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
📁 Comunismul in România
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
rukt33bg36m31 jpg
📁 Egiptul Antic
Cum o singură bătălie — și un tânăr faraon — au transformat Egiptul antic într-o superputere
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
56 years ago the chappaquiddick incident happened ted v0 0w4hah0zj5ef1 jpeg
5 personalități celebre și scandalurile lor ascunse
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei