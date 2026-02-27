Ce au avut în comun Ernst Haeckel și Grigore Antipa?

Puțini știu că marele naturalist german Ernst Haeckel a avut un rol esențial în începuturile carierei științifice ale lui Grigore Antipa.

În ziua de 16 februarie 1834 se năștea, la Potsdam, în Regatul Prusiei, Ernst Heinrich Philipp August Haeckel. Scriitor prolific și artist talentat, Haeckel a devenit una dintre cele mai puternice voci care au susținut evoluționismul în Europa. Înzestrat cu un remarcabil talent de a populariza știința, prin conferințele și lucrările sale – vândute, la vremea respectivă, în mai multe exemplare decât chiar cartea lui Darwin – el a contribuit decisiv la răspândirea ideilor evoluționiste în rândul publicului larg.

Prin formarea sa intelectuală, dar și prin temperament, Haeckel aparținea curentului Romantic. În timpul unei călătorii în Sicilia, a descoperit radiolarii (agregări de microorganisme marine), dintre care a denumit și descris pentru știință peste 150 de specii. Privite la microscop, aceste viețuitoare minuscule i-au dezvăluit naturalistului o lume a simetriei geometrice perfecte, dar și o modalitate de a-și împăca idealurile romantice cu reducționismul biologiei moderne.

Haeckel a reușit astfel să ofere ceea ce criticii înfocați ai lui Darwin căutau: o cale prin care o „posibilă” istorie a vieții să devină „chiar istoria vieții pe planeta noastră”.

În 1891, la Jena, Grigore Antipa își susține doctoratul cu o lucrare despre meduze, apreciată de profesor cu cea mai înaltă distincție – „Summa cum laude”. Haeckel a acordat această distincție doar de trei ori de-a lungul întregii sale cariere, iar unul dintre laureați a fost chiar Grigore

Foto: Arhiva MNINGA - Cărți poștale primite de Dr. Grigore Antipa de la Profesorul Ernst Haeckel

Mai multe pentru tine...