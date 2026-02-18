Bonnie și Clyde, povestea celui mai faimos cuplu de gangsteri din Istoria S.U.A

Bonnie Elizabeth Park și Clyde Barrow sunt unul dintre cele mai faimoase cupluri de infractori, dacă nu...chiar cel mai faimos cuplu de infractori din Istoria S.U.A, cei doi devenind faimoși după realizarea mai multor serii de crime precum răpiri, ucideri, dar mai ales, jefuirea de bănci în Perioada Marii Crize Economice (1929-1939). Mai mult decât atât, cei doi devenind atât de faimoși, încât reușesc, împreună cu o serie de alți mafioți care au activat în aceeași perioada cu ei, anii 1930 și imediat după aceea (precum John Dillinger, Al Capone sau Lucky Luciano) să fie declarați „inamici publici ai statului”.

O fotografie ce-i înfățișează pe Bonnie și Clyde undeva prin 1932-1933, care a fost găsită de Poliția Federală într-o ascunzătoare abandonată a celor doi (Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnie_and_Clyde)

I.Începutul vieții lui Bonnie Elizabeth Parker

Bonnie Elizabeth Parker se naște la 1 octombrie 1910, în orășelul Rowena, statul Texas, fiind cel de al doilea din cei 3 copii ai familiei sale. Tatăl ei, Charles Robert Parker (1884-1914) era un zidar care a murit pe când Bonnie avea 4 ani.[1] Mama ei rămasă văduvă, Emma Parker (1885-1944) își mută familia înapoi la casa părinților ei din Cement City, o suburbie industrială din vestul Dallas-ului unde ea lucra în calitate de croitoreasă . Ca adult, Bonnie scrie poeme precum , , Povestea sinucigașului Sal” și , , Sfârșitul drumului”, cel din urmă mai cunoscut ca , , Povestea lui Bonnie și Clyde”.[2]

Parker era un copil strălucit care tânjea după atenție. Ei îi plăcea foarte mult să joace pe scenă și să devină actriță. În cel de al doilea an de liceu, Parker îl întâlnește pe Roy Thornton (1908-1937). Cuplul abandonează școala și se căsătorește pe 25 septembrie 1926, cu 6 zile înainte ca Parker să împlinească 16 ani.[3] Căsătoria lor a fost umbrită de absențele lui frecvente și confruntările cu legea și s-a dovedit de scurtă durată. Ei nu vor divorța niciodată, dar drumurile lor nu se vor intersecta vreodată după ianuarie 1929. Când a murit, Parker încă purta inelul de logodnă pe care Thornton i-l dăduse înainte de nuntă, întrucât la 4 luni după despărțirea lor, Roy ajunge să fie condamnat încarcerat pentru furt (aceasta spunându-i mamei ei:, , Nu am obținut un divorț înainte ca Roy să fie ridiculizat, și ar cam fi o mizerie să înaintez unul acum”[4]).[5]

Thornton se afla în închisoare când a aflat de moartea ei, spunând:, , Mă bucur că au scăpat așa cum au scăpat. E mult mai bine decât să fie prinși.”[6] Condamnat la 5 ani de închisoare pentru furt în 1933 și după alte câteva tentative de evadare din închisoare din alte centre de acest fel, Thornton este omorât în timp ce încerca să scape din Închisoarea de Stat Huntsville pe 3 octombrie 1937.[7]

O poză ce o înfățișează pe Elizabeth Clyde Parker la începutul activității de mafioată, c.1932-1933 (Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnie_and_Clyde)

După ce l-a lăsat pe Thornton, Parker se mută înapoi la mama ei și lucrează în calitate de chelneriță în Dallas. Unul dintre clienții ei fideli era lucrătorul poștal Ted Hinton. În 1932, acesta se alătură Departamentului Șerifului din Comitatul Dallas și servește, ulterior ca membru al găștii care îi va ucide pe Bonnie și Clyde.[8] Totodată, Parker a ținut, pentru scurtă vreme, e drept, un jurnal pe când avea 18 ani, scriind despre lucruri precum singurătatea ei, nerăbdarea ei cu viața din Dallas și iubirea ei pentru fotografie.

II.Începutul vieții lui Clyde Barrow

Clyde Chestnut Barrow se naște în anul 1909, în orașul Telico, comitatul Ellis, statul Texas într-o familie săracă de fermieri, fiind al-5-lea din 7 copii ai lui Henry Basil Barrow (1874-1957) și ai lui Cumi Talitha Walker (1874-1942). Familia se mută în Dallas la începutul anilor 1920 ca parte a unui model mai larg al fenomenului migrației ce avea loc în acea perioadă, din zonele rurale către oraș, unde mulți se stabilesc în mahalaua urbană din West Dallas.[9] Familia Barrow petrece primele lor luni În West Dallas trăind sub căruța lor până au reușit să obțină destui bani să-și cumpere un cort.

Barrow ajunge să fie arestat pentru prima dată, la finalul lui 1926, la 17 ani, după ce fuge de poliție când aceasta se confruntă cu el asupra unei mașini închiriate pe care el uitase să o returneze la timp.[10] A doua sa arestare va urma la scurt timp, alături de fratele său, Buck Barrow pentru faptul că aveau niște curcani furați. Acesta va avea câteva job-uri legitime între 1927 și 1929, dar acesta sparge seifuri, fură din magazine și totodată, fură mașini. El o întâlnește pe Parker de 19 ani printr-un prieten apropiat în ianuarie 1930, iar ei petrec mult timp împreună în următoarele săptămâni.[11] Povestea lor de iubire e întreruptă când Barrow este arestat de Șeriful în exercițiu al Comitatului Dallas, Bert Whisnand și condamnat pentru furt auto. El scapă din Închisoarea McLennan din orașul Waco, comitatul McLennan, statul Texas pe 11 martie 1930 folosind o pușcă pe care Parker o furase din pușcărie.

Capturat din nou pe 18 martie, Barrow este trimis la Închisoarea de Stat Huntsville în aprilie 1930, iar în septembrie este angajat la ferma Închisorii Eastham, la vârsta de 21 de ani. El este hărțuit sexual, iar el se răzbună, atacându-l și omorându-l pe tartorul său cu o țeavă, crăpându-i capul. Aceasta este prima sa crimă, dar un alt coleg al său, care ispășea deja o condamnare pe viață, își asumă responsabilitatea pentru ea.

Pentru a evita munca grea de pe câmpuri, Barrow își amputează 2 dintre unghiile de la degete, acestea fiindu-i scoase de el sau de un alt coleg. Din cauza acestui lucru, el va merge cu un ușor schiopătat întreaga sa viață. Amputarea îl va încetini fizic, fâcând mult mai grea fuga sa de brațul legii și limitându-i mobilitatea în timpul multor jafuri.[12] Totuși, fără știința sa, mama lui protestează cu succes pentru eliberarea lui și el ajunge să fie eliberat la 6 zile după rana intenționată pe care și-o provocase. El este eliberat din Închisoarea Eastham pe 2 februarie 1932, acum ajuns...un criminal încercat și amărât. Sora lui, chiar spune, imediat după eliberarea sa:, , Ceva îngrozitor trebuie să i se fi întâmplat în închisoare, fiindcă nu mai era aceeași persoană când a ieșit afară.”[13] Un coleg de închisoare apropiat de el, Ralph Fults spunea că îl urmărise pe Clyde , , cum s-a transformat dintr-un școlar într-un șarpe cu clopoței”.

O fotografie ce-l înfățișează pe Clyde Barrow la începutul activității sale de mafiot, în anii 1932-1933 (Sursa: https://wacohistory.org/files/show/1346)

În cariera sa de după Eastham, Barrow fură din alimentare și benzinării la o rată ce trece de 10 jafuri de bănci atribuite lui și Găștii Barrow. Arma lui favorită era pușca automată M1918 Browning (BAR).[14] Potrivit lui John Neal Philipps, scopul lui Barrow în viață nu era acela de a obține faimă și avere din jefuirea băncilor, dar de a căuta să obțină revanșa împotrva sistemului de încarcerare texan pentru abuzurile pe care acesta le susținuse în timpul cât Barrow a fost prizonierul acesteia.

III.Prima întâlnire dintre Bonnie și Clyde

Există câteva mărturii diferite cu privire la întâlnirea dintre Parker și Barrow. Una dintre cele mai credibile versiuni este că cei doi s-au întâlnit pe 5 ianuarie 1930, la casa prietenului lui Barrow, Clarence Clay, pe 105 Herbert Street în West Dallas. Barrow avea 20 de ani, iar Parker 19.[15] Parker era șomer și stătea cu o prietenă să aibă grijă de ea în timpul procesului de recuperare a unui braț rupt în care se află acea prietenă a ei.

Barrow trece pe lângă casa fetei în timp ce Parker era în bucătărie și făcea ciocolată caldă.

IV.Carierea de gangsteri a lui Bonnie și Clyde

La momentul la care Elizabeth Bonnie Parker și Clyde Barrow își încep activitatea de gangsteri și formeaza grupul criminal cunoscut mai târziu ca , , Banda lui Bonnie și Clyde”, Clyde Barrow era déjà un criminal cu mult înainte de întâlnirea sa cu Elizabeth Parker din ianuarie 1930, de care am vorbit și mai sus. După cele 20 de luni petrecute de Barrow în închisoare și eliberarea sa din februarie 1934, acesta face echipă cu Bonnie Parker, iar cei doi își încep activitatea criminală, ce va dura 21 de luni.[16] Lucrând adeseori cu confederați (adică persoane din sudul S.U.A)-precum fratele lui Barrow, Buck și soția acestuia, precum Ray Hamillton și W.D Jones, Bonnie și Clyde (așa cum ajung cei doi infractori să fie cunoscuți) jefuiesc benzinării, restaurante, dar mai ales, magazine și mici benzinării-veniturile lor netrecând de 1500$, mare parte din bani fiind obținuți din jafuri în statele Texas, Oklahoma, New Mexico și Missouri, printre cele mai cunoscute jafuri pe care aceștia le realizează numărându-se.[17]

În decembrie 1932, FBI-ul află de un autombil abandonat din Michigan, care fusese furat în Oklahoma. O căutare a unei a doua mașini furate leagă ambele automobile de Barrow și Parker printr-o sticlă de rețetă care fusese umplută de mătușa lui Barrow. O investigație ulterioară face FBI-ul să emită un mandat împotriva cuplului Bonnie și Clyde pentru transportul interestatal al celui de al doilea automobil furat pe 20 mai 1933.[18] În timpul acelui an, Barrow și Parker se angajează în câteva conflicte armate cu poliția. În noiembrie 1933, Poliția din Dallas încearcă să-i captureze lângă Grand Prairie, dar scapă.[19]

V. Sfârșitul actvității de gangsteri a lui Bonnie și Clyde și moartea acestora

În ianuarie 1934, cei doi orchestrează evadarea a 5 prizonieri din Închisoarea din orașul Waldo, statul Texas, evadare în timpul căreia 2 gărzi sunt ucise. La 1 aprilie 1934, Bonnie Parker și Clyde Barrow ucid doi ofițeri de poliție în orașul Grapevine, statul Texas, iar 5 zile mai târziu ei ucid un agent de poliție în orașul Miami, statul Oklahoma și răpesc un șef de poliție.[20]

În cele din urmă, cei doi sunt trădați de un prieten, iar ofițerii de poliție din Texas și Louisiana îi prind pe cei doi într-o ambuscadă, de-a lungul unei autostrăzi între orașele Gibsland și Sailes din Parohia Bienville, statul Louisiana pe 23 mai 1934.[21] După ce încearcă să fugă de un baraj rutier, poliția deschide focul asupra lor, omorându-i. În ciuda morții lor și a faptului că ei erau, de fapt, niște criminali nemiloși, faima lor nu dispare, ba chiar crește, cei doi infractori devenind personaje de referință ale Pop Culture, ei fiind descriși ca , , Robin Hood ai S.U.A”, devenind subiectul a numeroase cărți, filme și cântece, precum filmul , , Bonnie&Clyde”, din 1967, realizat de regizorul american Arthur Penn, romanul ’’Side by side:A novel of Bonnie and Clyde’’ al scriitorului Jenni.L.Walsh, precum și cântecul , , Bonnie&Clyde” al cântăreților Jay-Z și Beyonce.

