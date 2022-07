Navă din al Doilea Război Mondial, descoperită într-un lac din SUA / VIDEO

O navă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial a fost descoperită în Lake Mead, un lac uriaș din SUA care a scăzut la niveluri istorice din cauza secetei.

Nava Higgins a apărut la suprafață în apa care se retrage rapid, la mai puțin de doi kilometri de portul de agrement Lake Mead. Când lacul era la un nivel normal, nava, care s-a scufundat pe o latură, se afla la peste 55 de metri sub suprafață, informează The Associated Press.

Originea exactă a navei militare este un mister, au spus oficialii parcului.

„Este posibil ca această ambarcațiune din al Doilea Război Mondial să fi fost pusă în funcțiune pe lac din diverse motive înainte de a se scufunda în locația sa actuală”, au declarat oficialii Parcului Național de Agrement Lake Mead.

„Nu este clar dacă s-a scufundat accidental sau a fost scufundat intenționat pentru a scăpa de o navă care nu mai era folosită”, au spus oficialii parcului.

Lacul Mead, format din barajul Hoover în anii 1930, face parte dintr-un sistem care furnizează apă la peste 40 de milioane de oameni din mai multe state, inclusiv Arizona, California, Colorado și Nevada. Alimentat de râul Colorado, lacul Mead a atins cel mai scăzut nivel din 1937.

Vestul Statelor Unite este afectat de câțiva ani de o secetă istorică care amenință alimentarea cu o mare parte din populație și a condus la scăderea dramatică a nivelului lacurilor și a râurilor.

Potrivit unui studiu publicat în 2020 de Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite, debitul fluviului Colorado s-a redus în medie cu 20% în ultimul secol.