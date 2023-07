Tradițiile românești inspiră cultura franceză contemporană

Museum of Civilizations of Europe and the Mediterranean (MUCEM) împlinește 10 ani, iar cu acest prilej este organizată și expoziția „Fashion Folklore. Costumes populaires et Haute Couture”.

Muzeul Municipiului București (MMB) participă la expoziția „Fashion Folklore” oferită publicului de Muzeul Mucem din Marsilia ce va include piese originale din patrimoniul MMB, care vor putea fi văzute începând cu data de 12 iulie 2023, când va avea loc vernisajul, informează un comunicat al MMB.

Conform comunicatului citatat, expoziția „Fashion Folklore” este construită ca un dialog între costumul tradițional și haoute couture, iar organizatorii doresc să reamintească, prin acest demers expozițional că, de-a lungul secolului XX, creatorii de haute couture s-au inspirat în mod constant din formele și imaginația asociate costumului popular și, în sens mai larg, din folclor.

Colecțiile de textile ale Mucem (Marsilia) constituie inima expoziției. Alăturate pieselor de haute couture și ale marilor designeri, acestea sunt o mărturie a continuităților care traversează istoria modei, precum și a granițelor fragile dintre creația artistică și cultura populară. Într-un dialog fructuos între patrimoniu și contemporaneitate, creația contemporană oferă o nouă perspectivă asupra costumului popular și asupra profunzimii istorice pe care acesta o oferă operei creatorilor de modă.

Expoziția „Fashion Folklore” prezintă aproape 300 de piese din colecțiile Mucem și din colecții franceze și străine, iar Muzeul Municipiului București se alătură unei prestigioase companii precum Palais Galliera, Musée des Arts décoratifs de Paris; Musée de Quimper; Musée Yves Saint Laurent - Paris; Musée de la Mode de Marseille.