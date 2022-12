O capodoperă de Theodor Aman, în Licitația de Iarnă

Acum 140 de ani maestrul Theodor Aman reunea într-o capodoperă cu virtuți estetico-muzicale nu mai puțin de 98 de obiecte de recuzită, fiecare cu semnificația și cu textura proprie, iar astăzi ilustra pictură reprezintă una dintre cele mai valoroase lucrări scoase la licitația de artă de sfârșit de an a Casei Artmark, săptămâna viitoare, joi, 15 decembrie.

„Le coin musical (Colțul muzical)”, operă de mari dimensiuni semnată de artistul Theodor Aman, are un preț de pornire de 100.000 de euro și reprezintă o mărturie completă a bogatei sale erudiții și preocupări multiculturale pentru toate sectoarele vieții intelectuale, ale unei Românii proaspăt constituite ca stat și regat, în avidă deschidere și evoluție. Scena spectacolului pictural măiestrit de Aman enumeră toate obiectele de recuzită ce compun viața intelectuală și estetică ideală: partituri răsfoite în colțul din dreapta jos, un flacon din cristal cu parfum, așezat pe o cutie de bijuterii decorată cu catifea roșie, lângă un inel din perioada victoriană, un coupe-papier de lectură strecurat sub mănușile din piele albă recent dezbrăcate la întoarcerea de la o piesă de teatru, aruncate pe capacul unei cutii din lac japonez, evocând finețea și misterul Asiei, lângă splendide flori, fiecare un simbol în sine, așezate într-un vas din faianță italienească etc.. Piesa centrală o constituie o sculptură de marmură, tronând pe un soclu antic, în stil roman clasic, sculptură franțuzească care înfățișează pe Eva, îmbrățișându-și pruncii, pe Cain și Abel (pe care Aman o va folosi și în alte naturi statice pentru a sublinia granița dintre viață și moarte și caracterul efemer al vieții).

Impresionante apariții în Licitația de Iarnă sunt și operele semnate de Samuel Mützner. 7 la număr, lucrările au fost realizate în timpul celebrelor călătorii ale artistului în Japonia, Caraibe, Giverny și Veneția. Cea mai valoroasă operă din această serie, caracteristică perioadei sale japoniste, de mari dimensiuni, este „Vremea înnoirii”, având un preț de pornire de 25.000 de euro, realizată de Mützner în una dintre cele mai interesante călătorii ale carierei sale, în Japonia, unde deschide și prima expoziție personală. Și arhipelagul Caraibelor avea să aibă un impact major asupra creației sale. O lucrare reprezentativă perioadei caraibiene este „Pescari în insula Margarita”, realizată de artist în călătoriile sale în Venezuela (totodată, lucrarea înfățișează un număr record de personaje – 40). Aerul exotic al Orientului transcende și din opera „Dansatoare orientală”, care are prețul de pornire de 7.000 de euro, realizată în cea de-a doua perioadă artistică a lui Mützner, în contrast cu „Iarnă la Giverny”, realizată în anii de început, când lucra alături de Claude Monet în colonia de pictură de la Giverny, care are un preț de pornire de 5.000 de euro.

În mod inedit pentru București, în cadrul evenimentului din 15 decembrie își face apariția și o capodoperă a picturii transilvănene, semnată de artistul brașovean Hans Eder, care abordează, temerar și european, o temă incomodă, profund stârnitoare pentru începutul acelui secol și pentru România, chiar și pentru un context citadin. Opera „Modele în atelier”, realizată în 1909, având un preț de pornire de 35.000 de euro, amintește de pictura expresionistă a lui Eduard Munch și Paul Gaugain, tratând, cu dexteritate și un curaj european, subiecte rar întâlnite pentru acea vreme – o tânără fată metisă, din Mările Sudului ori din Pacific, alături de un profil arian, probabil o săsoaică, lenevind în pat, împreună, dezbrăcate. O pictură realizată în 1932 de artistul Hans Eder, reprezentând „Nunta din Cana”, se află în Biserica Neagră din Brașov.

Cele aproximativ 200 de opere semnate de Marii Maeștri ai Artei Românești sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviță și își așteaptă vizitatorii până joi, 15 decembrie. Intrarea în expoziția capodoperelor, de pe str. C.A. Rosetti, nr. 5, este gratuită. Pentru a participa la cel mai mare eveniment al sezonului este necesară crearea unui cont online pe artmark.ro ori participarea fizică în sala de licitație.