NATURALIA by SEMPRE de Ziua Muzicii Vechi

Vă invităm cu drag la concertul NATURALIA by SEMPRE, susținut de ansamblul de muzică barocă SEMPRE. Concertul este organizat cu ocazia Zilei Muzicii Vechi – Duminică, 23 martie, ora 19, în „Sufrageria Regală” (Muzeul Național de Artă al României).

Biletele pot fi achiziționate de la adresa: https://tinyurl.com/NaturaliabySempre

Concertul, al doilea din programarea ediției 2025 a Stagiunii de Muzică Veche București este construit în jurul naturii și a sunetelor sale, așa cum se aude prin lucrările câtorva dintre compozitorii Barocului Muzical.

Preocuparea explicită pentru natură și sunetele acesteia oglindite în muzicile culte a început, în mod deosebit în Renaștere și Barocul timpuriu și a continuat odată cu trecerea către etapele ulterioare ale istoriei muzicii. Barocul muzical european reprezintă un moment de glorie (putem spune) al „sunetelor naturii”.

Asta dacă e să ne amintim doar de Antonio Vivaldi cu ale sale concerte „Il Gardellino”, „La Tempesta di Mare”, „La Notte” sau cele patru Anotimpuri. Alături de el, o adevărată suită de muzicieni s-au inspirat din sunetele naturii, creând pagini întregi de o rară frumusețe. Îi putem aminti aici pe: Heinrich Ignaz Franz von Biber, Georg Friedrich Haendel, Nicolas Chédeville, François Couperin, Jean – Philippe Rameau iar lista continuă cu perioadele ulterioare, atunci când muzica programatică sau piesele descriptive au preluat o mare parte din repertoriul muzical universal. Printre compozitorii prezenți în repertoriul concertului se regăsesc: Heinrich Ignaz Franz von Biber, Johann Heinrich Schmelzer, Nicolas Chedeville, Antonio Vivaldi. Încă din timpurile străvechi, oamenii și-au creat o puternică legătură cu natura. Pentru sute de ani, ea le-a fost adăpost, sursă de apă, de hrană, de căldură, de lumină. Natura le-a fost întotdeauna prieten dar și dușman, liniște și tumult, căldură sau răceală. Drept urmare, oamenii au primit influențele ei, în multe dintre aspectele vieții lor. Odată apărute, primele forme de manifestare artistică au preluat și transformat toate aceste percepții ale naturii, de către ființa umană. Muzica nu a făcut excepție fiind poate una dintre artele cele mai puternic inspirate de sunetele naturii. Și cum ar putea fi altfel când există vântul, sunetele păsărilor, apele curgătoare sau tunetul? Și, desigur, lista poate continua cu o bogată enumerare.

În program:

Johann Heinrich Schmelzer (1620-23 ? – 1680): Arie con la Mattacina:

Sonatina. Presto – Adagio – Presto – Adagio. Balleto 1. Balleto 2. Mattacina. Presto. Balleto 1. Balleto 2.

Nicolas Chédeville (1705 – 1782): Les Saisons amusantes – La Moisson: Allegro – Largo – Allegro

J. H. Schmelzer (1620-23 ? – 1680): Sonata Coukoo pentru vioară și basso continuo

Nicolas Chédeville (1705 – 1782): Les Saisons amusantes – Le Printems: Allegro – Adagio – Pastorello

NATURALIA by SEMPRE / ansamblul Sempre / Ziua Muzicii Vechi

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704): Sonata Pastorella, C 106, pentru vioară și basso continuo

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704): Sonata Representativa (Representatio Avium), C.

146, pentru vioară și basso continuo

Nicolas Chédeville (1705 – 1782): Les Saisons amusantes – L’Automne: Allegro – Largo – Allegro

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704): Battalia à 9, C 61

Interpretează: ansamblul de muzică barocă SEMPRE: Rafael Butaru / Melinda Béres – viori

Mircea Grigore Lazăr – vioară, violă, percuție

Tamara Dica – violă

Zsombor Lázár – violoncel Zsombor Filip – arhilăută, chitară Istvan Csáta – violone

Raluca Enea – clavecin, percuție

SEMPRE

Ansamblul de muzică barocă SEMPRE a fost fondat în anul 2020 de clavecinista Raluca Enea și reunește muzicieni specializați în interpretarea muzicii vechi. Repertoriul abordat este, în principal, cel al Barocului muzical de secol XVIII dar programele de concert abordează și piese aparținând sec. al XVII-lea sau lucrări din perioada premergătoare Clasicismului muzical.

Preocupările membrilor ansamblului se referă la autenticitatea interpretării (atât din perspectiva stilisticii muzicale cât și din cea a instrumentelor utilizate – copii după originale istorice) și la cercetarea muzicologică minuțioasă, aspecte ce permit abordarea unor concepte repertoriale originale. Muzicienii ce formează ansamblul s-au specializat în domeniul muzicii vechi în cadrul unor instituții de prestigiu din Europa și au o activitate de peste 20 de ani în domeniul interpretării acesteia.

Ansamblul are o structură modulară, adaptabilă mai multor tipuri de repertoriu, mergând de la formule camerale de duo sau trio, până la formule extinse, de tip orchestral. Deși înființat relativ recent ansamblul are o activitate intensă fiind prezent până acum la cele mai importante evenimente de profil din țară, precum Festivalul Internațional „George Enescu”, Festivalul de Muzică Veche București, Festivalul de Muzică Veche Miercurea-Ciuc, etc. Ansamblul SEMPRE colaborează cu muzicieni importanți din domeniul muzicii baroce precum violonista Mira Glodeanu. Între proiectele următoare ale ansamblului se numără două colaborări cu violonistele Petra Müllejans și Martyna Pastuszka și finalizarea albumului audio „Sempre Vivaldi”.

Între producțiile din ultimii doi ani ale ansamblului se numără: „Sempre Vivaldi”, „Haendel vs Haendel”, „Les Caractères”, „Baroque unknown”, „Sparkling Haendel”, „Bach by night”, „To B or not to B”, „Soli e tutti”, „Sempervivum” (ultimele 2 proiecte sunt realizate împreună cu violonista Mira Glodeanu), „Black and White. Vivaldi”, „La Notte”, „La Follia”, „Exotique”, „A. Vivaldi – Anotimpurile”, Bach 340”.

Concertul „NATURALIA by SEMPRE” este organizat de Asociația Antiqva cu ocazia Zilei Muzicii Vechi.

Bilete și informații suplimentare despre concert pot fi găsite la: https://tinyurl.com/NaturaliabySempre