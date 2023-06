„Mașini vechi restaurate” și „Cele mai mari mistere ale istoriei”, în luna iulie la HISTORY Channel

În luna iulie, la HISTORY Channel, căutăm bijuterii pe patru roți ascunse sub straturi de mizerie în seria „Mașini vechi restaurate”, ne alăturăm actorului William Shatner în episoade noi din seria „Inexplicabil”, în care explorează noi povești care au uluit omenirea timp de secole, și aflăm informații noi despre unele dintre cele mai faimoase și enigmatice capitole ale istoriei alături de Laurence Fishburne în „Cele mai mari mistere ale istoriei”, informează un comunicat postului de televiziune.

Mașini vechi restaurate

În toată America, sub straturi de praf, mucegai și noroi, există mașini uitate care așteaptă ani de zile ca cineva să le revadă istoria și să le ofere singurul lucru de care au nevoie pentru a se întoarce pe șosea: o restaurare. Seria „Mașini vechi restaurate” îi urmărește pe proprietarii și angajații pasionați a trei ateliere de restaurări - Unique Classic Cars din Mankato, Minnesota; Visual Perfection din Morganton, Carolina de Nord; și Red's Detail Co. din Marietta, Georgia – în timp ce vânează bijuterii pe patru roți ascunse sub straturi de mizerie. Apoi, echipele fie le cumpără, restaurează și le scot la vânzare, fie curăță la comandă unele dintre cele mai dezgustătoare mașini din SUA.

Fiecare episod de o jumătate de oră prezintă două automobile înainte și după restaurare, telespectatorii fiind martorii unor transformări uimitoare care fac aceste mașini să strălucească ca noi.

Inexplicabil cu William Shatner | Sezonul 3C

De la producătorii emisiunilor-cult „Extratereștri Antici” și „Blestemul Insulei Oak”, „Inexplicabil” - prezentat de legendarul actor William Shatner - explorează cele mai fascinante, ciudate și inexplicabile mistere ale lumii. Cu participarea impresionantă a oamenilor de știință, istoricilor și martorilor, se încearcă o clarificare a unor întâmplări aparent imposibile.

Cine a fost Jack Spintecătorul? Suntem mai aproape de aflarea identității unuia dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din istorie? Ce se află dincolo de granițele Căii Lactee? Există galaxii asemănătoare cu a noastră, și dacă da, ar putea fi ele capabile să susțină viața inteligentă?

Peste tot în lume există „triunghiuri” interzise - regiuni misterioase în care navele, avioanele și oamenii intră și apoi dispar pur și simplu. Dar de ce? Oare aceste locuri sfidează legile fizicii?

Peste tot în lume există monoliți gigantici sculptați de strămoșii noștri. Dar care era scopul acestor monumente uriașe de piatră.

De la structuri misterioase și așa-numite locuri „malefice” până la creaturi ciudate și ritualuri bizare, „Inexplicabil” va explora subiecte care au mistificat omenirea timp de secole.

Cele mai mari mistere ale istoriei cu Laurence Fishburne | Sezonul 4B

Poate tehnologia modernă să dezlege în sfârșit secretele monumentului de la Stonehenge? Bigfoot există cu adevărat? Va găsi cineva vreodată legendarul El Dorado? Pot noi dovezi să indice locul mormântului dispărut al Cleopatrei? Unde și-au dus naziștii prada furată?

La aceste întrebări va căuta răspunsul Laurence Fishburne, alături de experți, istorici și analiști care studiază și demonstrează enigme ale istoriei lumii.

Serialul documentar „Cele mai mari mistere ale istoriei”, găzduit și dezbătut de celebrul actor Laurence Fishburne, revine cu noi episoade pline de investigații speciale care abordează și analizează în detaliu mistere istorice ale lumii.

Pe parcursul a 10 episoade publicul va afla informații surprinzătoare și va descoperi perspective noi ale unor evenimente istorice celebre, prin dovezi, investigații și interviuri inedite, de la crime nerezolvate la comori pierdute și îngropate, la moartea și dispariția unor personalități celebre.