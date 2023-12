Editura Neverland: „APROAPE TOTUL DESPRE... Marile averi ale lumii. Din Antichitate până la imperiile comerciale de azi”, de Silviu Leahu

Fragment: „[...] Bill Gates numește «acasă» o fabuloasă enclavă de pe malul Lacului Washington, care se află între Seattle și suburbiile sale din est, inclusiv Redmond, unde Microsoft are sediul central. Imensa sa proprietate, în valoare de 130 de milioane de dolari, este supranumită «Xanadu 2.0». Gates se răsfață efectiv în cei 66.000 de metri pătrați ai conacului, situat pe o colină împădurită cu vedere spre lac. Construcția reședinței a durat șapte ani și l-a costat 63 de milioane de dolari. Terenul a fost cumpărat în 1988, pentru «numai» 2 milioane de dolari, iar structura casei a fost construită din lemn de brazi Douglas, vechi de 500 de ani. Șantierul a presupus 300 de muncitori, dintre care peste 100 erau electricieni. Proprietatea are șase bucătării, șapte dormitoare și 24 de băi. De asemenea, are o bibliotecă imensă (de 200 de metri pătrați), în care Gates păstrează unul dintre manuscrisele lui Leonardo da Vinci, pe care a dat aproape 31 de milioane de dolari. În reședință, există şi un teatru cu o capacitate de 20 de persoane, dar și o sală de cinematograf cu o suprafață de 140 metri pătrați. Impresionanta sală de recepții poate găzdui peste 200 de persoane. Proprietatea posedă, de asemenea, 2.500 de metri pătrați de facilități pentru fitness, gimnastică și întreținere, inclusiv o trambulină uriașă (cu suprafața de 232 metri pătrați), o saună, vestiare și o baie de aburi. Cele trei garaje pot adăposti câte 30 de mașini fiecare [...]”. (Autorul)

