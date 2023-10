De văzut la cinema și TV luna aceasta

Vă simțiți asaltați de ofertele pentru timpul liber? Pentru pasionații de istorie am ales noi câteva documentare și filme care pot fi văzute în octombrie la cinema sau la televizor.

Rusia și alegerile prezidențiale americane

La cinema

Lungmetrajul de debut al Tinei Satter spune povestea arestării lui Reality Winner, o lingvistă de 25 de ani din Forțele Aeriene și contractor al National Security Agency, care a divulgat presei informații clasificate referitoare la amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016.

Filmul Reality este o adaptare a piesei de teatru din 2019, cu dialoguri extrase din audierea tinerei Reality în fața agenților FBI.

Întâmplări nebunești

La cinema

Ca o trimitere la lupta dintre David și Goliat, Norocul prostului spune povestea bazată pe întâmplările nebunești, dar reale, care au făcut ca oameni de rând să învingă Wall Streetul la propriul joc, transformând GameStop (un magazin de jocuri video) în cea mai „fierbinte” companie din lume.

Bani însângerați

La cinema | DIN 20 OCTOMBRIE

Noul film al lui Martin Scorsese este inspirat din evenimente reale, descrise în cartea „The Flower Moon Murders: Crimes in the Osage Nation and the Birth of the FBI”, semnată de David Grann, un bestseller publicat în 2017.

Acțiunea este inspirată de un caz devenit celebru, în care aproape șaizeci de indieni americani din tribul Osage au fost asasinați între anii 1921 și 1925. În aceeași perioadă se năștea Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite, iar cazul acesta a fost unul dintre primele investigate. În cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea, în Oklahoma, tribul indian Osage a obținut legal drepturile de a primi redevențe pentru petrolul descoperit pe pământurile lor, așa că această comunitate a strâns averi de zeci de milioane de dolari, devenind una dintre cele mai bogate din lume.

Drama istorică Crimele din Osage County: Bani însângerați îi are în distribuție pe Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone.

Așteptările contemporane

La cinema | DIN 27 OCTOMBRIE

Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii (titlul citează un aforism de Stanislaw Jerzy Lec) e o producție atipică (jumătate comedie, jumătate road-movie) despre muncă, exploatare, oboseală și moarte. În egală măsură, e despre complicata problemă a construcției imaginilor în epoca noastră. Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrșan, Nina Hoss și Dorina Lazăr joacă în rolurile principale.

Cel mai nou film scris și regizat de Radu Jude este propunerea României pentru Premiile Oscar 2024, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. „«Nimic nu m-ar dezgusta mai mult, din punct de vedere moral, decât să primesc un Oscar», spunea marele cineast Luis Buñuel cu ceva vreme înainte chiar să primească un Oscar! Noi, cineaștii mărunți, nu putem spera să fim la înălțimea contradicțiilor bunueliene, așa că ne bucurăm de faptul că filmul nostru reprezintă propunerea României la Oscarul pentru film străin”, a declarat regizorul.

Misterele din istoria României

History Channel | Premiera duminică, 29 octombrie, la ora 21:00

În Enigmele României, actorul Marcel Iureș cercetează o serie de mistere fără răspuns, legate de istorie, geologie, castele, crime, lumini cerești, tulburări mintale și ritualuri religioase ascunse. Iată câteva dintre ele: Care e locul în care se află mormântul lui Vlad Țepeș? Din ce cauză a murit Mihai Eminescu? Unde sunt tablourile dispărute în urma „marelui jaf” de la Muzeul Brukenthal din Sibiu? Ce știm despre misterul iahtului Ostara, nava ce deținea o comoară în aur a unor nobili ruși, care au fost găsiți uciși aproape de malul românesc al Deltei Dunării în timp ce fugeau de bolșevici?

„Este o emisiune intrigantă, care sper că îi va familiariza pe telespectatorii noștri cu noi perspective privind personalități și evenimente celebre care au definit istoria României. Cred că această emisiune va fi, de asemenea, o mare oportunitate de a promova moștenirea culturală fascinantă a României în întreaga lume, iar eu sunt onorat să fiu ambasadorul ei”, a declarat Marcel Iureș.

O istorie obraznică

History Channel | marțea, la ora 21:00

Actrița, cântăreața și prezentatoarea de televiziune Amanda Holden, alături de istoricul Dan Jones, explorează felul în care comportamentele sexuale au modelat de-a lungul timpului civilizațiile în moduri pe care abia acum începem să le descoperim. Seria documentară Sex: O istorie obraznică folosește imagini de arhivă și reconstituiri dramatice.

Egiptul Antic

Viasat History | marțea, la ora 22:00

În octombrie, ne întoarcem în timp, în Egiptul Antic, pornind alături de arheologi și egiptologi în căutarea necunoscutului. Descoperiți Mormântul secret al Cleopatrei, o serie documentară din care aflăm mai multe despre locul de odihnă veșnică al acestei femei legendare, și nu ratați premiera celui de-al treilea episod din seria Reginele Egiptului Antic, o cronică a vieții fiicei Cleopatrei, pe nume Cleopatra Selene.

Lista de programe pentru toți fanii egiptologiei conține și alte titluri: De-a lungul și de-a latul Nilului, Secretele hieroglifelor, Misterele din Saqqara, Tutankhamon: Ultima expoziție.

Evoluția Chinei moderne

Viasat History l premiera miercuri, 18 octombrie, la ora 22:00

Descoperiți figuri marcante din istoria Chinei, precum împărăteasa Cixi, Mao Zedong și Jack Ma. Această investigație istorică și geopolitică explică în ce fel s-a reinventat China, pentru a reveni la gloria ei de odinioară, prin acțiunile unor figuri politice importante, dar și cu ajutorul unora care au rămas în umbră.

Combinând imagini de arhivă, segmente de animație unice și explicații ale unor istorici de faimă internațională, documentarul în două părți China reinventată schimbă complet punctul de vedere occidental despre istoria Chinei.

Recomandările au fost publicate în numărul 261 al revistei „Historia” (revista:261), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 16 octombrie - 14 noiembrie, și în format digital pe platforma paydemic.