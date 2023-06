Concurs Revista Historia & Editura Pro Universitaria: „Rapidismul: istoria unui fenomen sportiv”, de Pompiliu-Nicolae Constantin

Puteți câștiga una dintre cele trei cărți „Rapidismul: istoria unui fenomen sportiv”, de Pompiliu-Nicolae Constantin, participând la concursul desfășurat pe pagina de Facebook a Revistei Historia, organizat în parteneriat cu Editura Pro Universitaria. Câștigătorii vor fi anunțati la 25 iunie 2023, dată la care clubul sportiv Rapid București sărbătorește 100 de ani de la înființare. Detalii, aici.

Cartea examinează traseul clubului sportiv Rapid București, autorul focalizându-și atenția asupra echipei de fotbal și suporterilor, fără a neglija însă celelalte discipline. Lucrarea aduce la lumină documente necunoscute, informații trecute cu vederea, valorifică #istoria orală și adaugă la toate aceste aspecte un discurs analitic față de tot ceea ce s-a scris despre Rapid București, pentru a oferi o imagine de ansamblu a unui fenomen de amploare în spațiul sportiv românesc. Cartea se adresează tuturor pasionaților de istoria sportului, nu doar suporterilor rapidiști, care vor regăsi în această lucrare un fenomen spectaculos, bine încadrat în contextul politic, social și economic.

Lucrarea „Rapidismul: istoria unui fenomen sportiv” a primit Premiul „Ioan Chirilă”, pentru cea mai bună carte sportivă a anului 2020, din partea Asociației Presei Sportive.

Fragment: „[...] De multe ori, discuţia despre un club sportiv se reduce la numărul de trofee pe care acesta le are în palmares. Însă istoria și identitatea unui asemenea conglomerat nu înseamnă doar statistici și procente. Sufletul unui club sportiv nu stă neapărat în cifre și trofee. De aceea în momentul când am demarat documentarea pentru această lucrare, mi-am propus să conturez o imagine cât mai largă a fenomenului, care să includă şi manifestările suporterilor, profilul vedetelor, implicarea autorităţilor și rolul administraţiei unui club [...] Am ales această temă tocmai pentru a oferi niște răspunsuri asupra unuia dintre cele mai sensibile subiecte din fotbalul românesc. Fenomenul rapidismului a rescut treptat în intensitate, căpătând de-a lungul timpului mai multe valenţe. Rapidismul nu se rezumă numai la fotbal, dar în acest sport el s-a manifestat cel mai clar. Pe stadionul de fotbal a căpătat cea mai mare amploare. Clubul are o istorie deosebită şi în volei, handbal sau chiar hochei, dar impactul asupra fanilor nu a fost atât de pronunţat sau mediatizat. #Rapidismul a consemnat o întrepătrundere între suporteri și club. A fost o mișcare socială şi sportivă de amploare, cu perioade mai mult sau mai puţin complicate de ambele părţi [...]”. (Autorul)

Autorul, Pompiliu-Nicolae Constantin, este istoric și jurnalist, lector asociat la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, unde predă istoria sportului. Doctor în istorie (Universitatea din București) și în științe politice (Université Libre de Bruxelles), autorul este și cercetător asociat al CEREFREA - Universitatea din București. În plus, Pompiliu-Nicolae Constantin este colaborator permanent al revistei Magazin Istoric (din 2013) și este membru al celor mai importante asociații de istoria sportului: International Society for the History of Physical Education and Sport (din 2011) și European Committee for Sports History (din 2018). Ca jurnalist, el a lucrat de-a lungul timpul pentru Boom Sport, Sport Total FM, Dolce Sport, Telekom Sport și Look Sport.

„O carte de suflet, pentru suflet, cu suflet, căci cum altfel ar putea să fie o lucrare dedicată echipei Rapid și rapidismului, acest fenomen care a depășit cu mult granițele fotbalului și ale Bucureștiului, devenind o stare de spirit. Istoria echipei de fotbal giuleștene curge cu bucurii și dureri, transformându-se firesc în istoria suporterilor, pe fundalul lumii românești din interbelic până în postcomunism. La finalul lecturii vom putea constata că ne-am îmbogățit și cunoașterea, și capacitatea emoțională de a participa la sentimentele aprinse ale împătimiților echipei din Giulești”. (Prof. univ. dr. Mirela-Luminița Murgescu, Universitatea din București)

„Ce vrea, de fapt, sau mai degrabă ce regăsim în această carte? Mulți dintre noi, generația anilor ’80 și chiar cea de dinainte, am putea întreba ușor vexați: «Ce să mai aflăm nou, pentru că noi le-am cam citit și chiar trăit pe toate? Ce ne-ar mai putea ascunde nouă Rapidul? Cu ce ne-ar putea surprinde?» Rapidismul, pe care întreaga mea viață l-am considerat un minunat fenomen neelucidat, însă izvorât dintr-o permanentă frondă, iată că poate fi explicat ca element de studiu. Fascinant, chiar fascinant! O carte care sunt convins că a necesitat mult, foarte mult studiu și tot atâta muncă. În fine, o carte ce poate sta la loc de cinste, vizibil, în biblioteca oricărui suporter care în zi de meci pleacă spre stadion fredonând cel mai frumos imn din lume. Cum care? Imnul RAPIDULUI!”. (Lucian Ionescu, Director Imagine FC Rapid 1923)

Volumul poate fi comandat la preț special din librăria online a Editurii Pro Universitaria.