Bursierii Tinere Talente, în tabără de creație interdisciplinară la Balcic, un loc încărcat de istorie și artă

Superbele grădini ale Castelului Reginei Maria de la Balcic au fost în luna august loc de inspirație și de creație pentru cei 30 de tineri artiști din programul Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a României. În fiecare an, câștigătorii burselor – tineri talentați în muzică sau arte vizuale, cu posibilități financiare reduse – au marea bucurie de a se întâlni și a crea împreună într-un loc încărcat de istorie și artă, sub coordonarea mentorilor susținători ai proiectului desfășurat de Fundația Regală. Anul acesta, doamna Verona Maier, pianistă și profesor de muzică de cameră la Universitatea Națională de Muzică București, și domnul Ion Anghel, pictor și profesor la Universitatea Națională de Arte, au lucrat îndeaproape cu tinerii bursieri, oferindu-le îndrumare, susținere, informații și feedback prețios legat de studiile sau schițele create de ei. Finalul Taberei de creație interdisciplinară a fost marcat de un moment emoționant, în care tinerii muzicieni au bucurat audiența cu un recital, iar artiștii vizuali și-au expus lucrările finalizate.

De ce este atât de importantă această tabără și ce impact are aceasta pentru tinerii bursieri ne relatează mai jos coordonatoarea programului Tinere Talente – Gabriela Iordache – și doi dintre tinerii artiști participanți.

Care este scopul acestei tabere și cui îi este dedicată?

Gabriela Iordache: Tabăra de creație interdisciplinară își propune și reușește să îi aducă împreună, pe parcursul a 5 zile, pe cei 30 bursieri muzicieni și artiști vizuali. Este o tabără dedicată studiului și creației, dar și un prilej ca cei 30 de tineri artiști să se cunoască mai bine; aici, în tabără, se creează relații care rezistă mult timp între ei. Tinerii artiști care au participat anul acesta în tabăra de creație au fost selectați în luna ianuarie de către un juriu de specialitate, ei studiază la licee și universități de artă și de muzică, la secții diverse: grafică, pictură, arte textile, artă murală, design vestimentar, conservare-restaurare, fotografie, canto, vioară, violă, violoncel, pian, saxofon, clarinet, oboi, harpă.

Este o tabără cu impact important asupra bursierilor. Câți tineri artiști au participat până în prezent la ea?

Gabriela Iordache: Tabăra este organizată încă de la înființarea programului Tinere Talente, astfel că, până în prezent, au beneficiat peste 360 tineri artiști. Locurile de desfășurare au fost atent alese, cu potențial creativ și cu istoric cultural. Amintesc aici – Casa Memorială „Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu - George Enescu” din Tescani, care este o secție a Muzeului Național „George Enescu”, unde tabăra a fost organizată 5 ani consecutiv, iar anul acesta am fost împreună cu cei 30 de bursieri la Balcic, chiar în vilele care se află în Grădina Castelului Reginei Maria.

Cum vedeți relația interdisciplinară între muzică și arte vizuale?

Gabriela Iordache: De-a lungul timpului am constatat cu bucurie cât de bine și de natural se îmbină artele vizuale cu muzica, cum se completează și se potențează reciproc. Muzica îi inspiră pe artiștii vizuali, tabăra este locul în care bursierii descoperă lucruri noi despre alte arte, ulterior ei colaborează în proiecte interdisciplinare.

Anul acesta tabăra de creație interdisciplinară Tinere Talente a fost organizată într-un cadru inspirațional, oferit de Castelul Reginei Maria de la Balcic. Cum ați perceput impactul locului asupra tinerilor și actelor lor de creație?

Gabriela Iordache: Balcicul este un loc preferat de mulți artiști încă din perioada interbelică, din anii când Regina Maria invita pictori, dar și muzicieni să creeze în splendida grădină a palatului și în liniștea mării.

Pe parcursul celor 5 zile, bursierii au avut ocazia să se inspire și să lucreze în acest cadru minunat, pe care Palatul și grădinile Reginei Maria îl oferă. Am organizat pentru ei un tur ghidat al Palatului și al grădinilor, astfel încât au cunoscut în detaliu istoria acestui loc care inspiră la creație. S-au plimbat pe malul mării... Fosta reședință a Reginei Maria este încărcată de liniște, iar iubirea ei pentru natură, artă și frumos își face simțită prezența foarte puternic și în prezent. Astfel, tinerii artiști vizuali au fost inspirați să creeze lucrări cu însemnătate mai mare, iar muzicienii au putut studia și repeta în spații foarte diferite de sălile de repetiții și concerte cu care sunt obișnuiți.

Care a fost rolul mentorilor? Ce obiective au avut de realizat până la finalul acestei tabere?

Gabriela Iordache: Anul acesta a fost o premieră și anume, am avut alături de noi 2 mentori care i-au ghidat pe tineri, au lucrat împreună cu ei și au pregătit conceptele pentru următoarele evenimente: recitaluri și expoziții. Doamna Verona Maier - pianist, profesor de muzică de cameră la Universitatea Națională de Muzică din București, care este alături de programul Tinere Talente în mod constant și foarte implicată în ultimii 6 ani, a pregătit cu tinerii programul muzical cu tema Muzică de film, dar și alte programe pe care tinerii le au în studiu și pentru care aveau nevoie de îndrumare, suport și, nu în ultimul rând, de consiliere și susținerea emoțională pe care doamna Maier le oferă într-un mod absolut nemaiîntâlnit: cu naturalețe, cu profesionalism, cu dedicare și mai ales cu atenție la consecințe.

Domnul Ion Anghel – pictor și profesor la Universitatea Națională de Arte din București - s-a alăturat demersului nostru de a le oferi tinerilor oportunități de învățare și dezvoltare. Astfel, pe parcursul taberei a pregătit cu tinerii artiștii vizuali conceptul expoziției inspirată de locurile în care se aflau, le-a oferit zilnic feedback pe schițe, au purtat discuții interesante despre arta în lume, galerii, istoria artei, dar și despre aspecte legate de interesele profesionale ale tinerilor.

Care a fost cel mai emoționant moment al taberei?

Gabriela Iordache: Cred că pentru fiecare tânăr prezent în tabără, alături de alți tineri artiști, dar și de mentori, reprezintă și aduce cu sine momente emoționante. Locul încărcat de istorie, cu o puternică conotație artistică, apropierea de mare și intensitatea cu care se derulează momentele din tabăra, toate acestea fac din tabăra de creație interdisciplinară un moment de neuitat. Cred că, pentru toată lumea, un moment emoționant a fost evenimentul organizat în ultima zi: recitalul muzicienilor și expoziția artiștilor vizuali, urmate de o premiere și fotografii. Acel moment a fost ocazia ca ei să exprime tot ceea ce a însemnat experiența de la Balcic, dar și să o facă cu toții, împreună.

Au existat și momente de relaxare sau doar de studiu?

Gabriela Iordache: Programul taberei a fost unul încărcat, asta pentru că, în principal, tinerii aveau multe programe de studiat, referitor la muzică, dar și pentru că, aflați împreună, își identificau noi programe pe care doreau să le studieze, mereu aveau întrebări pentru mentorul lor, doamna Verona Maier. Iar artiștii vizuali pictau, desenau în grădină, pe malul mării, în Castelul Reginei Maria, peisajele și locurile inspirându-i, încât cu greu se puteau desprinde de acolo.

Își ofereau seara, după cină, momentele lor de relaxare la board-game-uri, jucând Mafia, Activity sau altele. În ultima seară au fost invitați să li se alăture la aceste jocuri atât staff-ul echipei Tinere Talente, cât și cei doi mentori.

Am făcut și două scurte vizite la mare, unde, de asemenea, tinerii s-au relaxat. Iar vizita ghidată în Palat și în Grădini a fost un prilej ca tinerii să afle lucruri inedite și interesante despre istoria locului, dar și să fie o lecție de istoria regalității oferită de Diana Tocitu, care, cu pasiune le-a vorbit despre regalitate și pasiunile membrilor Familiei Regale.

Cât de importantă este această tabără pentru bursieri, în cadrul programului Tinere Talente? Aveți deja feedback-uri din partea participanților?

Gabriela Iordache: În această tabără se leagă prietenii care durează apoi o viață, tinerii descoperă lucruri noi despre alții și despre ei, învață, colaborează și își fac planuri împreună. Feedback-urile din partea lor ne demonstrează, încă odată, cât de importantă este aceasta tabăra în care se simt ca într-o mare familie, fiind primiți cu multă căldură. Locația aleasă anul acesta a fost pentru unii dintre ei prima „întâlnire” cu Marea Neagră sau prima „revedere” după mulți ani, a fost prilej de conectare cu natura și frumosul, au avut posibilitatea de a lucra în natură.

Cum a fost posibilă organizarea acestei tabere?

Gabriela Iordache: Experiența inedită oferită generației Tinere Talente 2023, prin tabăra de creație interdisciplinară de la Balcic, a fost posibilă cu sprijinul PEPCO România. Din punct de vedere organizatoric, am fost sprijiniți de agenția Ela Traveland, coordonată de Mihaela Dragomir, prieten, colaborator și susținător al proiectului.

Feedback-uri din partea bursierilor participanți

Rusu Ovidiu-George, bursier Tinere Talente, categoria arte vizuale, 24 ani, Universitatea Națională de Arte București

Cum ai descrie experiența avută în tabăra de la Balcic?

Rusu Ovidiu-George: Tabăra de la Balcic a fost un bun prilej pentru a cunoaște și a mă apropia de oameni noi, pentru a strânge prieteniile mai vechi și, totodată, pentru a mă îmbogăți în plan profesional datorită mentorilor cunoscuți acolo și a spațiului care inspiră un deosebit calm și te îmbie la lucru.

Cum te-a inspirat acest loc de poveste încărcat cu istoria Regalității?

Rusu Ovidiu-George: Cu ocazia acestei tabere am putut să ajung pentru prima dată la Balcic. Am auzit de nenumărate ori despre acest minunat loc: la orele de istorie în care se vorbea tocmai de rolul Reginei Maria în ridicarea acestui domeniu, la cursurile de istoria artei în care se făcea referire la mulțimea artiștilor care au poposit și s-au inspirat din acele locuri sau în simplele discuții dintre oamenii care s-au perindat pe acolo. Auzind din atâtea surse despre aceste locuri, o mare curiozitate s-a născut în sufletul meu și așteptam momentul în care voi vedea Balcicul. Iată că a sosit anul acesta! Odată ajuns acolo, două lucruri m-au impresionat, cel puțin la prima vedere. Primul motiv de mirare a fost aspectul oarecum mediteraneean dat de casele din piatră cu acoperișurile lor din țiglă roșiatică, de vegetația specifică, de pământul pârjolit de soare, de mulțimea stâncilor ce se învecinează cu marea albastră, iar peste toate acestea vedeam un cer senin albastru. Toate acestea, consideram eu, la o distanță destul de mică de litoralul nostru care nu îmi insuflă cel mai mediteraneean sentiment. Al doilea lucru care m-a marcat a fost marea întindere a domeniilor regale, grădinile și pomii ce împodobesc aceste domenii și care dau senzația unui mic colț de Paradis.

Cum te-ai simțit și cu ce te-a îmbogățit din punct de vedere al carierei pe care o vei urma?

Rusu Ovidiu-George: Într-un spațiu înconjurat de mare, de pomi dintre cei mai diverși, de flori și de clădiri îngrijit construite, toate marcate de un plan coerent ce a căutat să pună toate aceste elemente în comuniune, nu m-am putut simți decât foarte bine. Am resimțit pe propria piele și am văzut cu proprii ochi spațiul și întreg ambientul ce a inspirat atâtea generații de artiști și care insuflă o anumită stare de visare și de desprindere din grijile zilnice. Pe lângă serenitatea acestor locuri, a fost marcantă întâlnirea cu mentorul nostru, domnul profesor Ion Anghel, cadru didactic la Universitatea Națională de Arte București, departamentul Pictură. Starea aparte a acestor locuri și întâlnirea cu un profesionist, sfaturile și discuțiile purtate cu acesta sunt lucrurile care m-au marcat cel mai puternic din punct de vedere profesional.

Ne poți relata un moment important/emoționant/relevant pentru tine din această tabără?

Rusu Ovidiu-George: În prezent sunt student doctorand în cadrul Școlii Doctorale a Universității Naționale de Artă București, iar teza de doctorat poartă titlul „Reprezentări ale Paradisului în arta sacră din România”. Cu alte cuvinte, tema paradisului și a grădinilor paradisiace are o mare însemnătate pentru mine. Ajuns la Balcic am avut marea bucurie să descopăr spațiul numit „Grădina divină”, o importantă parte a complexului din parcul de la Balcic ce poartă amprenta directă a Reginei Maria. Mare mi-a fost mirarea să văd că am ajuns cu ocazia acestei tabere într-un loc ce s-a dorit de la bun început o recreare a Grădinii din Eden. Trimiterile la textul scripturistic sunt clare și, mai ales, șezând în acest spațiu și luând contact direct cu ambientul, cu gradina, cu canalele de apă încadrate în registre ce au forme geometrice clare, cu fântânile și aleea de pomi, trăiești aievea sentimentul că te afli într-un loc ce este o amintire a Paradisului pierdut. În fața unui asemenea loc nu am putut decât să mă minunez și să mă bucur că am avut timpul și condițiile necesare pentru a lucra după acest peisaj. Tema de cercetare ce îmi marchează acești ani de studiu s-a pliat perfect pe locul și specificul acestei tabere. Am avut momente de mare bucurie în care am stat ore în șir desenând sau lucrând în acuarelă după ochiurile de apă, fântânile sau spațiile îngrădite din această Grădină.

Cum ai descrie relația pe care ai avut-o în timpul taberei cu mentorul? Dar cu ceilalți bursieri?

Rusu Ovidiu-George: După cum am menționat, întâlnirea cu domnul Ioan Anghel a fost una memorabilă, ce a lăsat urme solide în propriul univers artistic. Dialogurile purtate cu el, sfaturile de natură artistică sau personală, conversațiile purtate cu noi toți sau cu alți colegi și mai ales simpla vedere a unui bun profesionist și a modului lui de a acționa sunt lucruri care te hrănesc și te formează. Foarte importantă și demnă de apreciat a fost grija ce ne-au purtat-o coordonatorii acestui proiect, doamnele Gabriele Iordache și Ana Butaru, care m-au impresionat și au reprezentat pentru mine un model de blândețe și tact arătate atât în situațiile fericite, cât și în cele dificile.

Păstrez în suflet și prieteniile legate cu ceilalți bursieri. Pe mulți dintre aceștia îi cunoșteam dinainte, mai ales pe numeroșii colegi de facultate prezenți aici, dar, de asemenea, pe o bună parte din colegi nu îi cunoșteam îndeaproape. Vecinătatea cu ei, mesele luate împreună, discuțiile ce s-au lăsat la fiecare masă, serile de odihnă în care jucam numeroase jocuri au fost momente cheie care ne-au ajutat să ne descoperim și să ne deschidem unii altora. Rămân de acolo cu amintirea multor zâmbete și a unei stări generale de bine și cu niște prietenii în care îmi pun nădejdea.

Ați avut și momente de relaxare? Ce ați vizitat?

Rusu Ovidiu-George: Momentele de relaxare au fost numeroase și binevenite. Pe lângă momentele frumoase petrecute alături de colegi, am avut parte de un tur ghidat al Grădinilor Palatului, realizat de un ghid care ne-a purtat prin întreg complexul și care ne-a ajutat să ne facem o imagine mai cuprinzătoare din punct de vedere istoric și geografic. Pe lângă acest tur, am avut bucuria să facem câteva vizite la mare, unde ne-am bucurat cu toții, bursieri și coordonatori, de marea albastră și de soare.

Raluca Ciula, bursier Tinere Talente – categoria muzică, instrument clarinet - 20 ani, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

Cum ai descrie experiența avută în tabăra de la Balcic? Cum te-a inspirat acest loc de poveste încărcat cu istoria Regalității? Cum te-ai simțit și cu ce te-a îmbogățit din punct de vedere al carierei pe care o vei urma?

Raluca Ciula: Am avut multe momente de relaxare, mai ales seara, după ce ne terminam studiul. Ieșeam cu toții pe terasă, jucându-ne diverse jocuri. Cel mai îndrăgit a fost jocul Mafia, la care am reușit, în ultima seară, să participăm cu toții: bursieri, mentori, staff.aluca Ciula: Frumusețea peisajelor și istoria bogată a locului m-au ajutat sa mă exprim prin muzică la un nivel mai înalt. Am fost înconjurată de oameni minunați, pe care am avut ocazia să îi cunosc mai bine în cadrul taberei. Această experiență m-a făcut să-mi cresc motivația pentru studiu și să vreau să las, la rândul meu, ceva următoarelor generații.

Ne poți relata un moment important/emoționant/relevant pentru tine din această tabără?

Raluca Ciula: Un moment emoționant a fost aniversarea mamei mentorului nostru, doamna Maier. Eram toți la cină, iar doamna Maier a decis să își invite familia alături de noi pentru a ne cunoaște. Am fost spontani și i-am cântat un călduros "La mulți ani!". Se putea citi fericirea pe chipul fiecăruia.

Cum ai descrie relația pe care ai avut-o în timpul taberei cu mentorul? Dar cu ceilalți bursieri?

Raluca Ciula: Relația cu mentorul în timpul taberei a fost una naturală, ne-am înțeles foarte bine. Doamna Maier este o persoană caldă și sinceră, care ne împărtășește din experiența dumneaei. Între bursieri s-au consolidat prietenii, în tabără susținându-ne unii pe alții.

Ați avut și momente de relaxare? Ce ați vizitat?

Raluca Ciula: Am avut multe momente de relaxare, mai ales seara, după ce ne terminam studiul. Ieșeam cu toții pe terasă, jucându-ne diverse jocuri. Cel mai îndrăgit a fost jocul Mafia, la care am reușit, în ultima seară, să participăm cu toții: bursieri, mentori, staff.

Ne-am bucurat, de asemenea, de marea caldă, cu valuri line. Am vizitat Castelul, unde ni s-a expus istoria locului și a Familiei Regale. Am vizitat și Grădinile Palatului, o operă a naturii care și-a păstrat magia peste ani.

