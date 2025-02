Cel mai bizar artefact din lume se află într-un muzeu din Anglia. Are 1200 ani și a aparținut unui viking

Orașul pitoresc York din Anglia este așezat între râurile Ouse și Foss și are o vechime de peste 2 000 de ani. Are și o istorie bogată care datează din epoca romană. De-a lungul anilor, săpăturile arheologice au scos la iveală artefacte impresionante, iar unul dintre cele mai bizare, este faimoasa fosilă de excrement viking din York, cunoscută și sub numele de coprolit Lloyds Bank, scrie BBC.

Cea mai mare bucată de excrement uman fosilizat

Chiar dacă unii au spus că descoperirea nu este nicio scofală, fosila de rahat viking le-a dezvăluit cercetătorilor mai multe despre York decât aproape orice alt artefact găsit acolo, scrie Ancient Origins.

Fosila, provenită de la un viking din York - coprolit- cum este denumirea științifică, este nimic mai mult decât o bucată uriașă de excrement fosilizat. Așa-numitul coprolit Lloyds Bank a fost descoperit în 1972 pe un șantier.

Lucrările au fost oprite după ce săpăturile au scos la iveală tot felul de artefacte vikinge.

Obiectul, care acum este expus la Centrul Viking Jorvik din York, Anglia, măsoară 20 de centimetri lungime și 5 centimetri lățime.

Ce au scos la iveală analizele

Coprolitul masiv este considerat a fi cel mai mare exemplu de scaun uman fosilizat găsit vreodată. De asemenea, se crede că datează din secolul al IX-lea d.Hr., ceea ce îl face remarcabil de longeviv.

Chiar dacă unii au spus „Mare lucru, ce ați găsit!”, bucata de coprolit s-a dovedit cu adevărat utilă în aflarea de noi informații despre populația vikingă din această zonă.

Analizele au indicat că dieta respectivului viking se concentra pe multă brânză și multă bere, asta în condițiile în care se știe că vikingii care au locuit în aceste regiuni aveau ca aliment de bază carnea.

Examinarea la microscop a arătat că acesta conținea și boabe de polen și resturi de tărâțe de cereale.

Studiile au indicat că bărbatul nu era prea sănătos și, așa cum au indicat și alte studii din trecut, vikingii nu erau buni prieteni cu igiena.

Artefactul are un preț estimat de 39 000 de dolari. Dar nu este de vânzare, precizează reprezentanții muzeului.

Descoperirea istorică este o dovadă că informații prețioase pot fi obținute din cele mai neașteptate surse.