Conferință internațională despre securitatea la Marea Neagră, la București

Conferința internațională despre securitatea la Marea Neagră, Black Sea and Balkans Security Forum, Ediția 2023, începe joi, 18 mai, la București.

New Strategy Center, unul dintre cele mai importante think tank-uri românești specializate în politică externă, de apărare și securitate, organizează în perioada 18-19 mai 2023, cea de-a șaptea ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum”, eveniment dedicat provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor.

Forumul este organizat în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, având ca parteneri instituționali Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe din România, cu sprijinul Diviziei de Diplomație Publică a NATO. Evenimentul va avea loc în București, la Athénée Palace Hilton (Strada Episcopiei 1-3).

Cu o agendă ambițioasă și invitați de vârf, cu peste 160 de speakeri, „Black Sea and Balkans Security Forum” este cel mai relevant eveniment din România dedicat securității în regiunea Mării Negre și Balcani. Forumul va găzdui peste 40 de panel-uri la care vor participa înalți oficiali civili și militari, diplomați, experți de renume din state membre ale Uniunii Europene și NATO, precum și din țări partenere.

Printre temele abordate în această ediție, se numără procesul de reconstrucție al Ucrainei, suportul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și Ucrainei, arhitectura de securitate europeană după război, criza alimentară cauzată de invazia Rusiei, securitatea energetică în Europa, reziliența cibernetică, securitatea Balcanilor de Vest, tehnologiile disruptive și protecția infrastructurilor critice.

Pentru programul integral al conferinței, vizitați pagina https://2bsecurityforum.ro/.

Cele peste 40 de paneluri vor putea fi urmărite prin livestreaming, pe pagina de Facebook a New Strategy Center și pe canalul de YouTube.

În deschiderea conferinţei, prezentările cheie vor fi susţinute de premierul Nicolae Ciucă şi de omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean.